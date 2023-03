Messinin oynamaq istədiyi klubun adı açıqlandı

PSJ-nin argentinalı hücumçusu Lionel Messi "Barselona"ya qayıtmaq istəyir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə jurnalist Esteban Edul öz “Twitter” səhifəsində yazıb.

Mənbənin sözlərinə görə, Messinin ailə və idman səbəbi ilə PSJ-də qalmağa qərar verməsi çox çətin olacaq. Argentinalı “Barselona”ya keçmək istəyir, lakin kataloniyalılar keçmiş liderini geri qaytarmaq üçün heç bir addım atmayıblar. Qeyd olunur ki, vəziyyət hər an dəyişə bilər, futbolçu da fikrini dəyişə bilər.

Xatırladaq ki, 35 yaşlı Messinin PSJ ilə müqaviləsi bu mövsümün sonunda başa çatır. Argentinalı hücumçu 2021-ci ildən Fransa klubunda çıxış edir. Bundan əvvəl Messi uzun müddət "Barselona"nın rənglərini qoruyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.