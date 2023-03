Konqo Demokratik Respublikasına səfər edən Fransa prezidenti Emmanuel Makronun bu ölkədə bara gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Makronun barda lentə alınan görüntülərini "Le Parisien" nəşri ictimailəşdirib.

Ölkə başçısının bu addımı tənqidlərə tuş gəlib. Fransa vətəndaşları Makronun bara getməsini pisləyiblər.

