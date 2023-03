Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sözügedən vəzifə Riyad Qasımova həvalə edilib.

O, bu təyinata qədər Komitədə və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsində aparat rəhbəri olub, yeni vəzifəsinin icrasına martın 1-dən başlayıb.

