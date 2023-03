Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli yeni tikdirdiyi bağ evində "Evdəkilərə salam" verilişini qonaq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni iki villa tikdirdiyini deyib. O bildirib ki, evin birini qızı Nigara bağışlayıb.

"Oğlum Estoniyada yaşayır. Ailə quranda gəlin mənimlə yaşayacaq. Öz qaldığım ev oğlumundur. İkinci bağ evinin isə qapısı bağlıdır. Orda qızım qalacaq. Qızım isə Belçikada yaşayır" deyə, N.Ələsgərli bildirib.

Qeyd edək ki, N.Ələsgərlinin qızı Nigar Gino adlı türk aşpazla ailə qurub.

