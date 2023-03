Darçınlı içki qan şəkərini azaldır

Tədqiqatlar göstərir ki, darçınlı isti içki yeməkdən sonra qan şəkərinin artmasının qarşısını ala bilər.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, diabetin 2 tipi qan şəkərinin səviyyəsini tənzimləməyə kömək edən hormon olan insulinin qeyri-kafi istehsalı səbəbindən meydana gəlir. Bu əsas mexanizm olmadan qanda qlükoza səviyyəsi təhlükəli səviyyələrə çata bilər və ciddi fəsadların riskini artırır.

Xoşbəxtlikdən, pəhrizinizi tənzimləmək müdafiə arsenalınıza əlavə edə biləcəyiniz ən yaxşı müdafiə vasitələrindən biridir.

İstər şirin bişmiş şirniyyatınıza əlavə edirsinizsə, istərsə də dadlı kökələrə qarışdırırsınızsa, darçın dadlı bir tərkibdən daha çoxunu təklif edir.

Antioksidant və antiinflamatuar xüsusiyyətləri ilə şirin ədviyyat qan şəkərinin səviyyəsini idarə etməyə kömək edə bilər.

Həkim diyetoloq Vasilisa Ponomaryova bildirdi ki, darçın çayı yeməkdən sonra 30 dəqiqə ərzində qanda qlükoza səviyyəsini aşağı sala bilər.

Postprandial qan qlükoza, yeməkdən dörd saat sonra qanda qan şəkərinin konsentrasiyasının ölçülməsidir.

Nəticələr göstərdi ki, darçın tozunun qəbulundan 30 dəqiqə sonra yeməkdən sonra qanda qlükoza səviyyələrində "əhəmiyyətli bir azalmaya" səbəb olduğu ortaya çıxdı.

2- ci tip diyabetiklər 60 dəqiqəyə qan şəkərini aşağı sala bilirlər.

