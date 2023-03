"Əl-Nəsr"in futbolçusu Kriştiano Ronaldo müsəlmanları Ramazan ayının başlanması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı hücumçu özünün "Tvitter" hesabında yazıb: "Bütün müsəlmanların Ramazan ayı mübarək olsun!".

Qeyd edək ki, Ramazan ayı bu gündən başlayıb və aprelin 21-ə kimi davam edəcək.

