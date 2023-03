Müğənni Bahar Lətifqızı görünüşündə dəyişiklik edib. İfaçı bir neçə gün öncə klinikaların birində bədən şəkilləndirmə əməliyyatı etdirib.

Metbuat.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, onun üzərində sinəkiçiltmə, qarın və kürəyin liposaksiyası, həmçinin abdominoplastika (qarıngərmə) əməliyyatları edilib.

