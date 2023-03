Ukrayna müdafiəçiləri Baxmut şəhəri ətrafında uğurlu əməliyyat həyata keçirib.

Metbuat.az “eurointegration”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat icmalında bildirilib.

Məlumata görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmutda Rusiyanın muzdlu “Vaqner” hərbi birləşməsinin təchizat xətlərindən birini sıxışdırıb. Bildirilib ki, bölgədə döyüş davam edir. Son həftələrlə müqayisədə Rusiya hərbçilərinin atışında azalma müşahidə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.