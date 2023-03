“Maşının işıqları killerin gözünə düşüb, ona görə də Fazil Mustafanın...” - Məşhur kriminalist detalları açdı

“Sözsüz ki, bu, sui-qəsd hadisəsidir. Silahlı basqı edənin atəş sayı, güllələrin xəsarət yaratma gücü, üzbəüz hədəf seçimi və davranışından məlum olur ki, məqsəd Fazil Mustafanı öldürmək olub. Buna gülləboran deyilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Yenisabah.az-a açıqlamasında Almaniyada yaşayan azərbaycanlı kriminalist İlqar Altay deyib.

O, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafanın ötən gün Zabratdakı evinin qarşısında güllələnməsi hadisəsinə münasibət bildirib.

İ.Altayın fikrincə, deputat maşının qabaq şüşəsindən içəri atılan çoxsaylı 8-10-15 güllənin hər biri ölüm yarada bilərdi:

“Sadəcə, Allahın təsadüfü və olsun ki, bir qədər də killer səriştəsizliyi, həm də şərait imkan verməyib. Ola bilər, axşam maşının işıqları güclü yanılı olub, öndən atəş açanın gözünə düşüb, həyati vacib bədən nahiyələrini dəqiq təyin edə bilməyib. Bu məsələdə xəbərdarlıq yoxdur, birbaşa ölümə açılan atəşlərdir. Çiyindən və ayaqdan vurma isə bir xoş təsadüfdür. Qəsdən istəsən belə, o qaranlıqda, maşının içində çiynini, və ya ayağını necə seçib vurmaq olar?”

Kriminalist söyləyib ki, hadisənin motivi əsas məsələdir:

“Kriminalistika da, kriminologiyada da və xüsusən də, bu hadisədə. Çünki, sui-qəsd edilən, vurulan millət vəkili, dövlət xadimidir. Güman ki, motiv dövlətə qarşı terror, ya da zərərçəkənə qarşı qisas ola bilər. Dini zəmini də inkar etmək olmaz. Ancaq mən bir ixtisaslı kimi, gümanı əsas götürmürəm, heç olmasa müəyyən qədər obyektiv faktlar olmalıdır. Faktlar, sübutlar, arqumentlər isə düşünürəm ki, çox çəkmədən aparılan əməliyyat-istintaq və yaxud digər, real məlumatlardan ortaya çıxar”.

Onun sözlərinə görə, bu hadisənin icraçısı və təşkilatçıları yəqin ki, yerli şəxslərdən, sifarişçiləri isə həm xarici ölkələr, mərkəzlərdən,– İran və s. – həm də ölkə daxilindən ola bilər:

“Bunlar da yaxın zamanla aydınlaşmalıdır. Məsələ də, motiv də istənilən halda çox ciddidi. Hadisə planlı, hazırlıqlıdır, əməl isə kəskin və görk etmə tiplidir. Bu qəddar, həyasız cinayətin üstü mütləq obyektiv, dürüst və səlist olaraq açılmalıdır, günahkarlar tapılıb, layiqli cəzalarını almalıdırlar. Məsələni və prosesi bir ixtisaslı kimi, mən də xüsusən izləyirəm, diqqət-nəzərimdə saxlayıram. Detallar açıldıqca, faktlar və əsaslar yarandıqca, fikirlərimizi daha dolğun və obyektiv formalaşdırarıq. Mümkündür ki, bu qəsd milli-dövlətçilik və milli-mənafeni hədəfə alma məqsədli olsun”

