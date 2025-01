Magistral su xəttində baş verən qəzanın aradan qaldırılması işləri ilə əlaqədar yanvarın 3-ü saat 22:00-dan yanvarın 4-ü 11:00-dək Nəsimi və Yasamal rayonlarının bəzi ərazilərinə suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib.

