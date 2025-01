​Azərbaycandan bu ölkəyə 10 yük maşını ərzaq göndərildi - VİDEO

Azərbaycandan gönədrilən 200 ton ərzaq məhsulu daşıyan 10 yük maşını Türkiyədən keçərək Suriyaya çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" telekanalının yayımladığı süjetdə deyilir.

Tranzit Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) koordinasiyası altında həyata keçirilir.

Yardım maşınları sərhəd-keçid məntəqəsindən keçdikdən sonra AFAD-ın logistika anbarlarına təhvil veriləcək. Anbarlarda görülən hazırlıqlardan sonra məhsullar Suriyada yardıma ehtiyacı olan ailələrə paylanacaq.

Qeyd edək ki, dekabrın 30-da Azərbaycan Prezidentinin göstərişinə əsasən, Suriyada humanitar böhrandan əziyyət çəkən əhaliyə yardım məqsədilə müvafiq yardım göndərilib. On yük avtomobilindən ibarət konvoyda ümumilikdə 200 tona yaxın ərzaq və qida məhsulları var.

