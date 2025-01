Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektlərinin kəsişməsində yolda təmir işləri aparılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib.

Bu səbəbdən metronun “Koroğlu” stansiyası istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb.

