Tanınmış müğənni, əməkdar artist Bəsti Bəkirovanın həyat yoldaşı, Faiq adlı bəy ilk dəfə efirə qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Günün sədası" verilişinə qoşulan müğənninin həyat yoldaşı ilk dəfə tanış olduğu vaxtlardan söz açıb. Verilişdə iştirak edən Cavanşir Məmmədov da Faiq bəylə dost olduğunu deyib.

Qeyd edilib ki, Bəsti Bəkirovanın həyat yoldaşı polis olub.

Daha ətraflı videoda:

