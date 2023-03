"Rövşən Binəqədiliyə sahib çıxmaq nazirliyin vəzifə borcudur" - Tural Abbaslı

“Vətən Müharibəmizin "Can gedirik almağa" mahnısı ilə az qala himnini yazan Rövşən Binəqədili bu gün dövlətimizin və telekanalların diqqət mərkəzindən kənarda qalıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı bildirib.

"Bayağı müğənnilərlə efirlərini dolduran telekanallarımız onu verilişlərinə çağırmırlar. Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edirik. Vətənpərvərlik mahnıları ilə milyonların qəlbinə yol tapan Rövşən qardaşımıza sahib çıxın. Bu həm də nazirliyin vəzifə borcudur!", - o qeyd edib.

