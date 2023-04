Türkiyədə prezidentliyə namizəd, CHP sədri Kemal Kılıçdaroğlunun foto çəkdirərkən namaz xalçasının üzərində durması müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüləri tənqid edib.

İftardan sonra çəkilən bu foto tənqid olunandan sonra Kılıçdaroğlu özünün sosial media hesabında namaz xalçasını görmədiyini bildirib. O, buna görə izləyicilərdən üzr istəyib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

