Türkiyənin ratifikasiya sənədini ABŞ-a təhvil verdikdən sonra Finlandiya rəsmən NATO-ya qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Finlandiya NATO-ya qəbul edilən 31-ci ölkə olub.

Qeyd edək ki, Türkiyə Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü təsdiq edən sənədi 1949-cu il Şimali Atlantika müqaviləsinin himayədarı olan ABŞ-a təhvil verib.

