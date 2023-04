Lionel Messi PSJ-dən ayrılmaq barədə qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "L'Équipe" məlumat verib. Bildirilir ki, PSJ-də qalıb-qalmamaq barədə tərəddüd edən Messi, Liqa 1-in "Lion"la matçında (0:1) azarkeşlərin onu fitə basmasından sonra klubdan ayrılmağa qərar verib. Bildirilir ki, Messinin PSJ ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. PSJ Messiyə yeni təklif irəli sürüb.

Qeyd edək ki, PSJ azarkeşləri Messinin oyunundan narazı olduğu üçün onu fitə basıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.