Xəbər verdiyimiz kimi, deputat Fazil Mustafa xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputatın müavini Əjdər Əliyev Fazil Mustafanın evindən fotolar paylaşıb.

Görüntülərdə deputanın ailə üzvlərinin Fazil Mustafanı qarşılaması da əks olunub.

Həmin fotoları təqdim edirik:

Qeyd edək ki, martın 28-də F.Mustafaya qarşı yaşadığı evin qarşısında "Kalaşnikov" avtomat silahından atəş açılaraq terror aktı törədilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.