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Ronaldo "Fənərbaxça"ya gələcək - Astroloq

Ronaldo "Fənərbaxça"ya gələcək -
15:22 12 Aprel 2023
145 İdman
Anar Türkeş
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Türkiyənin tanınmış astroloqlarından olan Meral Güven yutub kanallarından birinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqun futbolla bağlı açıqlamaları müzakirə edilib. O bildirib ki, Kriştiano Ronaldo futbolçu kariyerasına “Fənərbaxça” klubundan son qoyacaq.

"Bu mövsüm çempion “Qalatasaray” olacaq. Növbəti mövsüm isə çempion “Başakşehir” olacaq. “Beşiktaş” klubu yaxın müddətdə avrokubok qazanacaq. “Fənərbaxça” klubu üçün isə hər şey qaranlıq olaraq görünür. Kriştiano Ronaldo barədə onu deyim ki, Kriştiano futbolçu kariyerasına “Fənərbaxça” klubunda son verəcək" – astroloq deyib.

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metbuat.az

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