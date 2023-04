ABŞ-ın MLS liqasında keçirilən “Hyuston Dinamo” - “Los Anceles Qalaksi” qarşılaşmasında maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim mübahisəli epizodu izləmək üçün VAR monitoruna yaxınlaşıb. Bu zaman “Los Anceles Qalaksi”inin uruqvaylı futbolçusu Martin Kaseres VAR qaydasını pozaraq hakimin yanına gedib. 36 yaşlı oyunçu əlini hakimin üzərinə ataraq epizodu izləyib. Buna görə də, hakim ona sarı vərəqə göstərib. Bu futbolçunun ikinci sarı vərəqəsi olduğu üçün o meydandan qovulub.

