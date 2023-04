Ronaldonun yeni baş məşqçisi bu şəxs oldu - FOTO

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubu baş məşqçisi Rudi Qarsiyanın istefaya göndərib.

Metbuat.az kluba istinadən xəbər verir ki, fransalı mütəxəssisin müqaviləsi qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv edilib. Rudi Qarsiya ötən ilin yayından komandaya rəhbərlik edirdi.

Kriştiano Ronaldonun çıxış etdiyi komandanın yeni baş məşqçisi də müəyyənləşib. Klubun açıqlamasında bildirilib ki, buna qədər Ər-Riyad təmsilçisinin U-19 komandasını çalışdıran xorvatiyalı Dinko Jeliçiç əsas komandanın baş məşqçisi təyin edilib.

Qeyd edək ki, Qarsiyanın istefaya göndərilməsinə Kriştiano Ronaldo ilə arasındakı fikir ayrılıqlarının səbəb olduğu iddia olunur. “Əl-Nəsr” 53 xalla Səudiyyə Ərəbistanı liqasının turnir cədvəlində ikinci yerdədir. Komanda lider “Əl-İttihad”dan 3 xal geri qalır.

