Bu həftə hansı bürclər daha çox qazanacaq? - Ulduz falı

Həftəlik maliyyə ulduz falı sizə iş yerində maliyyə rifahına nail olmağa kömək edə biləcək təlimatlar təqdim edir.

Mtebuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu həftə planetlərin təsiri mənfi olacaq, bu da gəlirlə bağlı problemlər yarada, maliyyə sabitliyinizi poza bilər.

Qoç



Qoçlar bu həftə işdə və biznesdə yaxşı fürsətlər əldə edəcəklər, xüsusən də daha çox müstəqillik nümayiş etdirsələr. Bununla belə, həftə kollektiv layihələrdə iştirak etmək, müttəfiqlər tapmaq və ya biznes qurmaq üçün uyğun deyil.

Astroloqlar Qoçlara vacib şeylərə diqqət yetirməyi və öz çağırışlarını tapmağı məsləhət görür, lakin ani nəticələr gözləməyin. Əkizlər bürcündə Veneranın zəifləməsi səbəbiylə Qoç bürcünün fasiləsiz işləməsi çətinləşə bilər. İstirahət üçün vaxt tapmaq və böyük məbləğdə pulla bağlı qərarlar qəbul etməyə tələsməmək vacibdir.

Buğa

Çərşənbə günündən etibarən xarici şərtlər sürətlə dəyişməyə başlayacaq. Bu gün təhlükəli həlqəvi Günəş tutulması baş verəcək və Buğa bürcü yaranan problemlərə tez reaksiya verməli, planlardakı dəyişikliklərə uyğunlaşmalı, layihələrin və görüşlərin vaxtını dəyişdirməli olacaq. Cümə axşamından bəri astroloqlar maliyyə riskləri götürməyi və böyük alışlar etməyi məsləhət görmürlər.

Həftənin ilk yarısı daha uğurlu olacaq. Çərşənbə günü də daxil olmaqla, peşə hazırlığına, faydalı məlumatların toplanmasına və motivasiya axtarışına diqqət yetirilməlidir. Bu, vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyə kömək edəcəkdir.

Əkizlər

Əkizlər aprelin 17-dən 23-ə kimi motivasiya axtarmağa başlamalıdırlar. Bu, bu Hava Bürcünün əsas vəzifəsidir, çünki onlar işə başlamaq üçün bir yol tapmalıdırlar.

Hazırda tanımadığı şəxslərlə ünsiyyət zamanı xüsusilə diqqətli olmaq vacibdir, belə ki, yanlış məlumatların alınması riski artır, onlardan istifadə səhvlərə və külli miqdarda pulun itirilməsinə səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə, həftə maliyyə baxımından çətin olacaq, ona görə də alış-verişi müvəqqəti təxirə salmaq daha yaxşıdır.

Xərçəng

Xərçənglər bu dövrdə maliyyə fəaliyyətlərini çox intensivləşdirməməlidirlər, çünki planetlər bu mövzuda üstünlük vermirlər. Astroloqlar daxili işlərin yaxşılaşdırılması və təmir işləri kimi ev işlərinə diqqət yetirməyi məsləhət görürlər.

Həftənin ilk yarısında böyük alış-veriş etmək daha yaxşıdır. Bununla belə, bütün maliyyə və iş işlərinə nəzarət etmək üçün həddindən artıq həvəs münaqişə vəziyyətlərinə səbəb ola bilər.

Şir

Venera və Marsın zəifləməsi ilə əlaqədar Şir bürcündə məqsəd hissi olmaya bilər, lakin bu, müsbət dəyişikliklərin baş verməyəcəyi demək deyil.

Astroloqlar yaxşılığa doğru dəyişiklik əlamətlərinə diqqət yetirməyi məsləhət görürlər. Şirlər həyatlarına daha çox şans cəlb etmək üçün müsbət hadisələrə daha çox diqqət yetirməlidirlər. İşdə mümkün çətinliklərə baxmayaraq, uğur təkcə pulla deyil, həm də prosesdən həzz almaqla ölçülə bilər. Dəyişən şəraitə uyğunlaşmağa hazır olanlar üçün maliyyə işləri daha yaxşı olacaq.

Qız bürcü

Aprelin ortalarından Qızlar işin öhdəsindən asanlıqla gələcəklər, lakin bunun üçün pul almaq çətinləşəcək. İndi yeni gəlir mənbələri axtarmaq lazım deyil, bunun əvəzinə əsas problemlərin həllinə diqqət yetirmək daha yaxşıdır. Qızlar öz işlərinə çox vaxt ayırmalı olacaqlar, lakin bu, onlara yığılmış bütün işləri həll etməyə kömək edəcək. Yeni bir işə başlamağı gec təxirə salmaq daha yaxşıdır və həftənin sonunda Qızlar yaxşı istirahət etməli olacaqlar.

Tərəzi

Aprelin 21-dən etibarən Əkizlər bürcündə olan Venera və Merkuri retrogradı maliyyəsini düzgün idarə etməyi bilməyən Tərəzilər üçün əlverişsiz şərait yaradacaq. Buna baxmayaraq, həftənin əvvəlində Tərəzilər planlarını, məqsəd və vəzifələrini ən xırda təfərrüatına qədər düşünsələr, özlərini sübut etmək imkanı əldə edirlər. Bu vəziyyətdə maliyyə itkiləri və uğursuzluqlar ehtimalı daha az olacaq.

Əqrəb

Bu həftə Əqrəblər üçün gözlənilməz xərcləmələr mümkündür, ona görə də büdcənizə diqqət yetirmək və reklam hiylələrinə qapılmamaq vacibdir. Alış-veriş siyahıları hazırlamaq və yalnız sizə lazım olanı almaq tövsiyə olunur.

Həftənin əvvəlində işdə uzunmüddətli perspektivə yönəlmiş uğurlu hərəkətlər investisiyalardan və görülən işlərdən pul axını gətirə bilər. Daha çətin vəziyyətlərdə, xüsusilə 20-dən sonra, Əqrəblər dəstək üçün Su elementinin gücünə müraciət etməlidirlər.

Oxatan

Oxatanlara işlərində və maliyyələrində sabit qalmaq üçün məsləhətlərə uzun müddətdə onların maliyyə sərvətlərini ciddi şəkildə sarsıda biləcək saxta sövdələşmələr etməmək daxildir. Ayın 17-dən 23-ə kimi maddi rifahın bir hissəsini itirmək riski var, lakin həftənin əvvəlində bəzi məsələləri uğurla həll etmək olar. Merkuri retrogradının bu sahədə uğursuzluq gətirə biləcəyi ayın 21-dən etibarən yeni iş ortaqları axtarmamalı və başqa insanların maliyyə məsləhətlərinə qulaq asmamalısınız.

Oğlaq

Planetlər bu həftə çətinliklər yarada bilsələr də, Oğlaqlar üçün hadisələrin inkişafı ikitərəfli ola bilər. Maliyyə və peşəkar uğurlar mümkündür, ona görə də özünüzə inamınızı itirməmək vacibdir. Zehni neqativlərdən təmizləmək və uğurlu insanların məsləhətlərini tətbiq etmək uğur qazanmağınıza kömək edə bilər.

Bəxtinizi itirməmək üçün qabiliyyətlərinizə şübhə etməmək vacibdir. 20-dən başlayaraq maliyyə və iş sahələrində hadisələr çox sürətlə irəliləyə bilər və Oğlaqlar bunlara uyğunlaşmalı olacaqlar.

Dolça

Astroloqlar Dolça bürcünə Veneranın Əkizlər bürcündə yerləşməsi ilə əlaqədar sağlamlıqlarına fikir verməyi tövsiyə edir, çünki onun təsiri o qədər də əhəmiyyətli olmayacaq. İstirahət və cavanlaşmaya kömək edən qidalar yemək tövsiyə olunur. Ancaq Dolçalar 20-də baş verəcək tutulma ilə əlaqədar daxili qarşıdurmalar və enerjinin azalması ilə qarşılaşa bilər, həmçinin pullarını düzgün xərcləməsələr, cümə günündən etibarən maliyyə problemləri ilə üzləşə bilərlər.

Aprelin 20-dən riskə getmək, macəralarda iştirak etmək tövsiyə edilmir. Həm də borc verməkdən və borc götürməkdən çəkinmək yaxşıdır.

Balıq

Bu dövrdə Balıqlar maliyyə çətinlikləri ilə üzləşə bilər, lakin insanlarla münasibətdə diqqətli olmaqla onlardan qaçmaq olar. Ayıq-sayıq olmalı və 17-dən 23-ə kimi Balıqlar mühitində görünə biləcək manipulyatorları müəyyən etməyi bacarmalısınız.

Həftənin ilk üç günü keçmiş səhvləri düzəltməyə çalışmadan planlarınızı həyata keçirməyə başlaya bilərsiniz. Maliyyə işləri və layihələr yavaş-yavaş inkişaf edə bilər, ona görə də tələsməyin və vəziyyəti pisləşdirməyin.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.