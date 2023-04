Yazda mütləq albalı yeyin - Sağlamlığa faydları

Albalı bir sıra sağlamlıq faydaları təklif edən dadlı və bol vitaminli bir meyvədir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən albalının sağlamlığa faydalarından bəzilərini təqdim edir:

İltihab əleyhinə xüsusiyyətlər: Albalı tərkibində antioksidantlar, antosiyaninlər və quercetin kimi antiinflamatuar birləşmələr var ki, bu da bədəndəki iltihabı azaltmağa kömək edir.

Sağlam yuxuya kömək edir: Albalı yuxudan oyanma dövrlərini tənzimləməyə kömək edən hormon olan melatoninin təbii mənbəyidir. Albalı və ya albalı suyu istehlakı yuxunun keyfiyyətini və müddətini yaxşılaşdırmağa kömək edə bilər.

Ürək sağlamlığı üçün faydalıdır: Albalı qan təzyiqini tənzimləməyə kömək edən və ürək sağlamlığını dəstəkləyən yaxşı bir kalium mənbəyidir. Albalı həmçinin xolesterol səviyyəsini aşağı salmağa və ürək xəstəliyi riskini azaltmağa kömək edən lif və flavonoidləri ehtiva edir.

Məşqin bərpasına kömək edir: Albalı əzələ iltihabını və ağrısını azaltmağa kömək edən birləşmələri ehtiva edir və buna görə də məşqdən sonra yeyilə biləcək ən yaxşı qida hesab edilir.

Beyin sağlamlığını dəstəkləyir: Albalı oksidləşdirici stresdən və iltihabdan qorunmağa kömək edən antioksidanlarla zəngindir, bu da idrak qabiliyyətinin azalmasına və Alzheimer xəstəliyinə səbəb ola bilər.

Dərinin sağlamlığı üçün faydalıdır: Gilasın tərkibindəki antioksidantlar ultrabənövşəyi şüaların zərərindən və ətraf mühitin çirkləndiricilərindən qorunmağa kömək edir, dərini sağlam və gənc görünməyə kömək edir.

Müəyyən xərçəng riskini azalda bilər: Bəzi tədqiqatlar albalıdakı birləşmələrin xüsusilə kolon və döş xərçənginə qarşı xərçəng əleyhinə xüsusiyyətlərə malik ola biləcəyini göstərir.

Həzmə kömək edir: Albalı sağlam həzmi dəstəkləməyə və qəbizliyin qarşısını almağa kömək edən yaxşı bir lif mənbəyidir.

Ümumiyyətlə, albalı pəhrizinizə daxil etmək bir sıra sağlamlıq faydaları təmin edə bilər və istənilən yeməyə və ya qəlyanaltıya dadlı əlavə ola bilər.

