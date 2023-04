Ronaldo qəzəbləndi: Rəqibini güləş fəndi ilə yerə yıxdı - VİDEO

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nassr” komandasında çıxış edən Kriştiano Ronaldonun “Əl-Hilal”la matçda rəqibinə müdaxiləsi müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın 56-cı dəqiqəsində meydançanın mərkəzində yaşanan mübarizə zamanı Ronaldo rəqibini sərt şəkildə yerə yıxıb. Matçın baş hakimi Maykl Oliver isə portuqaliyalı ulduza sarı vərəqə göstərib.“Əl-Hilal”ın futbolçuları hakimin qərarına etiraz ediblər.

Onlar Ronaldoya qırmızı vərəqə göstərilməsini tələb ediblər.

Qeyd edək ki, "Əl-Hilal" Odion İqalonun qolları ilə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

