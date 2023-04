Yunan-Roma güləşçilərimizin Avropa çempionatlarında qazandıqları 60 medal - SİYAHI

Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən Avropa çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi 6 medal qazanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “klassiklər” aktivlərinə 2 qızıl, 3 gümüş, 1 bürünc medal yazdırıblar.

Güləşin bu növündə rekordçu Rafiq Hüseynovdur. Üç dəfə fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxan olimpiya mükafatçısı Zaqrebdə bu uğurun davamını gətirə bilməyib. Avropa çempionatlarında 2 qızıl, 4 bürünc medalı olan Eldəniz Əzizli isə ilk dəfə gümüşlə kifayətlənib.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisi müstəqillik illərində Avropa çempionatlarında 60 medal qazanıblar. Bunun 15-i qızıl, 14-ü gümüş, 31-i isə bürüncdür.

Azərbaycanın müstəqillik illərində Avropa çempionatında medal qazanan yunan-Roma güləşçiləri:

15 qızıl

Rafiq Hüseynov (3 dəfə) - 2011-ci il: Almaniya (74 kq), 2020: İtaliya (82 kq), 2022: Macarıstan (82 kq)

Rövşən Bayramov (2 dəfə) – 2007: Bolqarıstan (55 kq), 2008: Finlandiya (55 kq)

Elçin Əliyev (2 dəfə) - 2010: Azərbaycan (55 kq), 2012: Serbiya (55 kq)

Eldəniz Əzizli (2 dəfə) - 2018: Rusiya (55 kq), 2022: Macarıstan (55 kq)

Natiq Eyvazov (1 dəfə) – 1993: Türkiyə (52 kq)

Vitali Rəhimov (1 dəfə) – 2005: Bolqarıstan (60 kq)

Həsən Əliyev (1 dəfə) - 2010: Azərbaycan (60 kq)

Sənan Süleymanov (1 dəfə) - 2020: İtaliya (77 kq)

Həsrət Cəfərov (1 dəfə) - 2023: Xorvatiya (67 kq)

Ülvü Qənizadə (1 dəfə) - 2023: Xorvatiya (72 kq)

14 gümüş

Taleh Məmmədov (3 dəfə) – 2021: Polşa (63 kq), 2022: Macarıstan (63 kq), 2023: Xorvatiya (63 kq)

Rəsul Çunayev (2 dəfə) – 2014: Finlandiya (71 kq), 2018: Rusiya (72 kq)

Azad Əliyev (1 dəfə) - 1993: Türkiyə (74 kq)

Natiq Eyvazov (1 dəfə) – 1998: Belarus (54 kq)

Elvin Mürsəliyev (1 dəfə) – 2010: Azərbaycan (74 kq)

Elçin Əliyev (1 dəfə) – 2013: Gürcüstan (55 kq)

Həsən Əliyev (1 dəfə) - 2014: Finlandiya (66 kq)

Murad Məmmədov (1 dəfə) – 2018: Rusiya (60 kq)

İslam Abbasov (1 dəfə) – 2019: Rumıniya (87 kq)

Eldəniz Əzizli (1 dəfə) – 2023: Xorvatiya (55 kq)

Sabah Şəriəti (1 dəfə) - 2023: Xorvatiya (130 kq)

31 bürünc

Eldəniz Əzizli (4 dəfə) - 2011: Almaniya (55 kq), 2019: Rumıniya (55 kq), 2020: İtaliya (55 kq), 2021: Polşa (55 kq)

Kamran Məmmədov (3 dəfə) - 2013: Gürcüstan (60 kq), 2014: Finlandiya (59 kq), 2016: Latviya (66 kq)

Şalva Qadabadze (3 dəfə) – 2009: Litva (84 kq), 2011: Almaniya (96 kq), 2012: Serbiya (96 kq)

Həsən Əliyev (3 dəfə) - 2011: Almaniya (60 kq), 2013: Gürcüstan (66 kq), 2016: Latviya (71 kq)

Elvin Mürsəliyev (2 dəfə) – 2014: Finlandiya (75 kq), 2018: Rusiya (77 kq)

İslam Abbasov (2 dəfə) – 2020: İtaliya (87 kq), 2022: Macarıstan (87 kq)

Ülvü Qənizadə (2 dəfə) – 2020: İtaliya (72 kq), 2022: Macarıstan (72 kq)

Sənan Süleymanov (2 dəfə) – 2021: Polşa (77 kq), 2022: Macarıstan (77 kq)

Natiq Eyvazov (1 dəfə) – 1999: Bolqarıstan (54 kq)

Fuad Əliyev (1 dəfə) – 2006: Rusiya (60 kq)

Rövşən Bayramov (1 dəfə) – 2006: Rusiya (55 kq)

Vitaliya Rəhimov (1 dəfə) - 2011: Almaniya (66 kq)

Rafiq Hüseynov (1 dəfə) – 2018: Rusiya (82 kq)

Taleh Məmmədov (1 dəfə) – 2019: Rumıniya (63 kq)

Murad Bazarov (1 dəfə) – 2020: İtaliya (60 kq)

Həsrət Cəfərov (1 dəfə) - 2022: Macarıstan (67 kq)

Murad Məmmədov (1 dəfə) - 2022: Macarıstan (60 kq)

Nihat Məmmədli (1 dəfə) – 2023: Xorvatiya (60 kq

