Şəkərli diabetə səbəb şəkər yox, ətdir - Araşdırma

Taftsa Universitetinin araşdırmalarına görə, bir çox qidalar şəkərsiz hesab olunsa da, diabetə səbəb olur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, şəkərli diabet, məşhur inancın əksinə olaraq, heç də yalnız şirniyyat sevənləri yaxalamır. Bu təhlükəli xəstəliyin riskini əhəmiyyətli dərəcədə artıran digər yemək vərdişləri də var.

ABŞ-ın Taftsa Universitetinin alimləri 70% hallarda II tip diabetə səbəb olan başqa qidaların da olduğunu sübut edib.

Şəkərli diabetin inkişafının əsas səbəbi keyfiyyətsiz karbohidratların qəbuludur. Alimlər diabetin emal edilmiş ətə olan məhəbbətini aşkar etdilər: kolbasa, tikə ət və salyami riski artırır.

Həmçinin, şirin limonadlara və şirin meyvə şirələrinə olan sevgini vurğulayırlar.

Gündəlik qidada ət və kartof olan bölgələrdə II tip diabet halları daha çoxdur.

Bu ölkələrə, məsələn, Polşa və Rusiya, həmçinin Azərbaycan daxildir. Bundan əlavə, Latın Amerikasında yüksək səviyyədə xəstəlik qeydə alınıb: bu bölgələrdəki insanlar şəkərli içkiləri sevirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.