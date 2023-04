AzTV-yə yeni mətbuat katibi təyin edilib.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, bu vəzifəyə tanınmış teleaparıcı Rüfət Seyidov gətirilib. O, bundan sonra AzTV-nin İctimaiyyətlə əlaqələr və sosial media şöbəsinin rəisi və mətbuat katibi vəzifəsində çalışacaq.

Qeyd edək ki, Seyidov bundan öncə Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərkibində DOST İş Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri və mətbuat katibi vəzifəsində, ARB 24-də aparıcı kimi fəaliyyət göstərib.

