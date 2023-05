Azərbaycanlı aktyor “Greencard” qazandı: “Bizə də yol görsəndi” - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün ABŞ-da daimi yaşamaq, işləmək imkanı yaradan “Greencard” lotereyasının nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış aktyor Səfa Mehdi də qalib gələnlər sırasında olub.

O şəxsi sosial media hesabında paylaşım edərək qalib gəldiyini elan edib və ABŞ-a gedəcəyini bildirib:

“Greencard cavabları çıxdı. Bizə də yol görsəndi, əziz izləyicilər. Hər şey üçün təşəkkür edirəm, artıq bu ölkəyə məni bağlayacaq bir şey qalmadı. Əlvida, dostlar”, – deyə aktyor paylaşımında yazıb.

Sözügedən paylaşımı təqdim edirik:

