"Qalatasaray" məşhur futbolçunu transfer edir - FOTO

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi Portuqaliya "Sportinq"ində forma geyinən sağ cinah müdafiəçisi Hektor Bellerin üçün hərəkətə keçib.

Məlumata görə, "Cim-bom" rəhbərliyi 28 yaşlı ispaniyalı futbolçunu komandadan ayrılacağı gözlənilən Saşa Boeyə əvəzləyici olaraq görür. Artıq tərəflər arasında danışıqlar aparılır. "Qalatasaray" Bellerin üçün 8 milyon avro ödəməyə hazırdır.

Qeyd edək ki, təcrübəli futbolçu karyerası ərzində "Arsenal", "Barselona" kimi klublarda top qovub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.