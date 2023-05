Messinin transferi ilə bağlı rəsmi açıqlama - İddialara son qoyuldu

PSJ-dən ayrılacağı gözlənilən Lionel Messinin "Əl-Hilal" klubu ilə razılığa gəldiyinə dair iddialar müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı ulduzun atası və meneceri Xorxe Messi transferlə bağlı mühüm açıqlama verib. O bildirib ki, Messinin "Əl-Hilal" klubu ilə razılıq əldə etdiyi barədə iddialar əsassızdır. "Qəti olaraq deyə bilərəm ki, növbəti mövsüm üçün heç bir klubla müqavilə bağlanmayıb. Vəziyyətə mövsümün sonunda qərar verəcəyik” - Xorxe Messi deyib.

Qeyd edək ki, "Əl-Hilal" klubunun Lionel Messiyə illik 400 milyon avro məbləğində məvacib təklif etdiyi və futbolçunun təklifi qəbul etdiyi bildirilmişdi.

