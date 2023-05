Bu qidalar xolesterinin səviyyəsini azaldır

Bəzi qida məhsulları xolesterinin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb ola bilər.

“Yüksək səviyyədə xolesterinin ürək xəstəlikləri və insult kimi sağlamlıqla bağlı ciddi problemlərə çevrilməsindən öncə onun qarşısını almaq lazımdır”.

Metbuat.az AZƏRTAC-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri həkim Tatyana Zaxarova söyləyib.

Həkim xolesterin səviyyəsini nəzarətdə saxlamaq üçün aşağıdakı qida məhsullarını tövsiyə edib: skumbriya və qızılbalıq kimi yağlı balıq, yulaf, lobya, qoz-fındıq, alma, üzüm, çiyələk, portağal və limon, avokado, tərəvəzlər və tünd yarpaqlı göyərti. O əlavə edib: “Bütün bu qida məhsulları bədəndə artıq xolesterini yağları enerjiyə çevirməyə kömək edən öd turşuları duzlarına çevirməyə imkan verən fermenti aktivləşdirə bilər. Bu proses orqanizmdə xolesterin səviyyəsini azaltmağa kömək edir və siz özünüzü daha enerjili hiss edirsiniz. Bu, həm də bizə daha çox hərəkət etməyə və qidalanma nöqteyi-nəzərindən daha effektiv qərarlar qəbul etməyə imkan verir”.

Bu qidaların bir çoxunun mum maddəsinin qarşısını ala bilməsinin daha bir səbəbi onların tərkibində həll olunan lifin olmasıdır. Həll olunan lif bağırsaqda xolesterinlə zəngin öd turşularına bağlanan gel əmələ gətirə bilər. Bu, bağırsaqlardan qana udulan xolesterinin miqdarını məhdudlaşdırmağa kömək edir. "Bu zaman qaraciyəriniz daha çox öd istehsal etmək üçün qandan daha çox xolesterin xaric etməlidir, bu da qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salır", - deyə həkim bildirib.

