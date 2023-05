Millət İttifaqının prezidentliyə namizədi, CHP sədri Kamal Kılıçdaroğlu və həyat yoldaşı Selvi Kılıçdaroğlu Ankarada səs veriblər.

Qeyd edək ki, Türkiyədə prezident və 28-ci çağırış parlament seçkilərinə start verilib.

Ankara vaxtı ilə saat 08:00-da başlayan səsvermə saat 17:00-da başa çatacaq.

