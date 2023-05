Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin taleyini həll edəcək kritik seçki üçün səsvermə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səsvermə prosesi zamanı seçkiyə gedən vətəndaşların maraqlı görüntüləri yayılıb.

Belə ki, Adıyamanda üzərində Prezident Ərdoğanın şəkli olan şal geyinən qadın səsvermə kabinəsinə buraxılmayıb.

Sosial mediada yayılan görüntü müzakirələrə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.