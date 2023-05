İlk seçki qutusunun nəticələri AÇIQLANDI

Türkiyənin Qaziantep vilayətinin Nurdağı rayonunun Yaylacıq məhəlləsində prezident seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az “Haber 7”yə istinadən nəticələri təqdim edir:

Birinci namizəd (Rəcəb Tayyib Ərdoğan): 55

İkinci namizəd: 0

Adıyaman-Kahta bölgəsi

Birinci namizəd (Ədoğan): 69 faiz

İkinci namizəd (Kılıçdaroğlu): 28 faiz

Üçüncü namizəd (İncə): 3 faiz

Sivas/Akıncılar - 1016-cı məntəqə:

- Ərdoğan: 47

- Kılıçdaroğlu: 9

- Oğan: 2

Şırnak/İdil kəndi:

- Ərdoğan: 140

- Kılıçdaroğlu: 2

- Sinan Oğan: 1

Sivasın Zara ilçəsinin Yayıközü kəndi:

- Ərdoğan: 116

- Kılıçdaroğlu: 0

- Oğan: 0

Parlament seçkilərinin nəticələri:

Birinci partiya: 50

İkinci partiya: 4

Üçüncü partiya: 1

