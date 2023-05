MÖCÜZƏ: Təyyarə qəzasından sağ çıxan körpə 17 gün meşədə necə sağ qalıb? - VİDEO

Kolumbiyada mayın 1-də qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinlərindən 4-ü sağ tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kolumbiya prezidenti Qustavo Petro sosial media hesabında yazıb. Məlumata görə, onların 4-ü də qardaşdır. Uşaqlardan ən kiçiyi 11 aylıq olub. Ən böyük uşağın isə 13 yaşı var.

Bildirilir ki, qəzadan sağ çıxan uşaqlar özləri üçün kiçik sığınacaq düzəldiblər. Onlar həmin sığınacaqda qalaraq, ətrafda tapdıqları qidaları qəbul ediblər. Qəza zamanı möcüzə nəticəsində sağ qalan uşaqların 17 gün meşədə təkbaşına yaşaması da möcüzədir. Qeyd edək ki, qəzadan sonra 4 nəfərin cəsədi tapılmışdı.

