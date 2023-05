Əməkdar artist Nərgiz Cəlilova uzun müddət sonra görüntülənib.

Metbuat.az Axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, 62 yaşlı teleaparıcı bu gün Murad Arifin konsertində Axşam.az-ın obyektivi qarşısına keçib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

