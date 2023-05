İtaliya A seriyasının 36-cı turunda “Napoli” “İnter”ə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionluğu təmin edən "Napoli" azlıqda qalan rəqibinin qapısına 3 qol vurub. "İnter" bu qollardan birinin əvəzini çıxıb.

