"Bunu sübut kimi saxlamışam" - İtkin düşən qızın sevdiyi oğlan DANIŞDI / VİDEO

Tovuzda itkin düşən 13 yaşlı qızın sevdiyi oğlan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cəlilabad sakini Azad Ağayev bildirib ki, Ə.Tağıyeva ilə “TikTok” platforması üzərindən tanış olub.

“İlk dəfə “TikTok”da fotomu görüb mənə yazdı. Daha sonra aramızda sevgi münasibəti yarandı. Dəfələrlə mənə deyirdi ki, bizə elçi göndər. Yaşı az olduğundan onun bu təklifini rədd etmişəm. Qızın qaçmağından xəbərim olmayıb. Mesajlarını sübut kimi saxlamışam”, - deyə Azad Ağayev qeyd edib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

