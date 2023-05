​“Azerçay” dünya şöhrətli alimlərlə görüşə sponsorluq edib - FOTOLAR

Azərbaycanın ilk milli markalarından olan “Azerçay” daha bir çox önəmli tədbirə dəstək olub. Belə ki, ABŞ Milli Elmlər Akademiyası, Amerika Fəlsəfə Cəmiyyəti və Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvü, Ali Mehmet Celal Şengör və türk tarixçi, akademik, yazıçı İlber Ortaylının Bakıda keçirdiyi konfransa sponsor olan doğma çay markamız iştirakçılara maraqlı anlar yaşadıb.

3 saat davam edən tədbirdə 2000 nəfər qonaq üçün “Azerçay” hədiyyə edilib. Həmçinin adıçəkilən markanın marketinq müdiri Tərlan Lətifov tədbirdə iştirak edən bütün qonaqlara maraqlı məlumatlar verib. Bununla yanaşı iştirakçılar çayların dadına baxmaq fürsəti də əldə ediblər.



Daha sonra alimlərə “Azerçay”ın müxtəlif çeşid çayları hədiyyə edilib. Göstərilən diqqətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edən alimlər Bakıda bir neçə dəfə olduqlarını qeyd edib, buraya təkrar gəldikləri üçün xeyli məmnun olduqlarını bildiriblər. Onlar konfransda dünya tarixinin Orta Əsrlər, İntibah dövründəki maraqlı məqamlarından, o cümlədən Azərbaycan və Türk xalqlarının tarixi, onların dil ünsürləri haqqında geniş çıxış ediblər. Qeyd edilib ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında həmişə dostluq, qardaşlıq olub. Bu baxımdan Türkiyə ilə Azərbaycan birliyi siyasi birlik baxımından bir araya gələn ölkələr deyil, ortaq mədəniyyət, din, dil, sənət biliklərinə sahib məkanlardır. Bu iki dövləti birləşdirən bir çox dəyərlər, mənəvi bağlar var.

