Türkiyədə kritik seçki başlandı

Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu üzrə səsvermə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli vaxtla 08:00-da seçki məntəqələri açılıb.

Səslər 60 milyon 721 min 745 seçici üçün yaradılmış 191 mindən çox seçki qutusunda veriləcək.

Prezident postu uğrunda 2 namizəd mübarizə aparır. Bunlar “Cümhur İttifaqı”nın namizədi, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) sədri, hazırkı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyə müxalifətinin vahid namizədi, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri Kamal Kılıçdaroğludur.

Seçki Ankara vaxtı ilə 17:00-da başa çatacaq.

Qeyd edək ki, mayın 14-ü keçirilən ilk turda Türkiyənin hazırkı Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,51 %, müxalifət lideri isə 44,88 % səs toplayıb.

