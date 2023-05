Tovuzun Aşağı Quşçu kəndində iki qardaş bıçaqlanıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə qardaşlardan birinin övladın dünya gəlməsinin 40 günü ilə bağlı keçirilən mərasimdə baş verib.

Cəfərovlar ailəsinə qonaq gələn ailənin kürəkəni Zəlimxan adlı şəxs əvvəlcə qayını İsraillə, daha sonra Gündüzlə mübahisə edib.

Bundan sonra Zəlimxan hər iki qardaşı bıçaqlayıb.

Hadisəni törədən şəxs həmin vaxtı sərxoş olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.