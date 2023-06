İyun ayının şanslı bürcləri - Cibləri pul ilə dolub-daşacaq

Maddi cəhətdən şanslı olmaq bir çox qapıları aça bilər. Zəngin olmaq üçün çox çalışmaq və şanslı olmaq lazımdır. Varlı olmaq üçün çox çalışsam da, istədiyim qədər qazanmıram və ya pulu saxlaya bilmirəm deyirsinizsə, bu baxımdan bəxtiniz gətirə bilər. İyun ayında daha məhsuldar olacaq və pullarına pul qatacaq bürclər açıqlanıb. Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Pulu ən çox sevən bürclər arasında yer alan Buğa bürcü üçün iyun ayı uğurlu hesab edilir. Bu bürclər üçün gəlir qapıları iyun ayında geniş açılacaq.

Astroloqlar hesab edir ki, Qız bürcü üçün də iyun ayı uğurlu olacaq. Zəhmətkeş “qızlar” bu ay çəkdikləri zəhmətin bəhrəsini alacaqlarlar. Bu ay karyera həyatında uğurlar qazanan Qız bürcü üçün yüksəliş və ya maaş artımı ola bilər.

Tərəzi iyun ayının ən şanslı bürclərindəndir. Onlar həm sevgi, həm də pul baxımından gülümsəyəcəklər. Tərəzilər iyun ayını sevinclə qeyd edəcəklər.

Metbuat.az

