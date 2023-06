Türkiyəli aktyor Kadir Doğulu ilə aktrisa həyat yoldaşı Neslihan Atagül barədə yeni iddia ortaya çıxıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, cütlük Çeşmədə yerləşən restoranların birində mübahisə yaşayıb. Göz yaşlarına boğulan aktrisa alyansını yerə ataraq oradan ayrılıb.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə aktyorun Neslihana xəyanət etdiyi deyilirdi.

