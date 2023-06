Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin Dilican şəhəri üzrə cinayət axtarış idarəsinin rəisi Arsen Qaytmazyan həbs edilib.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğundan bildirilib.

Qeyd edilib ki, onun barəsində 16 yaşlı ofisiantı döydüyünə görə, 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

