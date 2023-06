Məlahət Abbasova qızı və əri ilə görüntüsünü paylaşdı - FOTO

Aktrisa Məlahət Abbasova sosial media hesabında həyat yoldaşı İzzət bəy və qızı Sude ilə yeni fotosunu yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa həyat yoldaşını doğum günü münasibəti ilə təbrik edib.

"Ailə quraraq həyatımı, həyatını dəyişdirən şirin, tərs, gözəl insan, doğum günün mübarək. Sənə hər şey üçün, iki gözəl balamız, dostluğun, sevgin, dəstəyin, anlayışın üçün sonsuz təşəkkür edirəm. Birlikdə sağlıqlı, xoşbəxt illərə. Səni çox sevirik" deyə, o, paylaşımnda bildirib.

M.Abbasova ailəsinin arxiv görüntülərini də izləyiciləri ilə bölüşüb.

Qeyd edək ki, cütlüyün Uğur adlı oğlu da var.

