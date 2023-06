Xələflərini güllərlə qarşıladılar - FOTOLAR

Xəbər verdiyimiz kimi Türkiyədə yeni nazirlər təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş nazirlərin yeni nazirlərə postunu təhvil mərasimi maraqlı anlara səhnə olub. Keçmiş nazirlər xələflərini güllərlə qarşılayıblar.

Mustafa Varank ilə yeni sənaye və texnologiya naziri Məhmət Fatih Kaçır

Süleyman Soylu ilə yeni daxili işlər naziri Ali Yerlikaya

Nurəddin Nebati ilə yeni maliyyə naziri Məhmət Şimşək

Bəkir Bozdağ ilə yeni ədliyyə naziri Yılmaz Tunç



Mahmut Özər ilə yeni təhsil naziri Yusif Təkin

Murat Kurum ilə yeni ekologiya, şəhərsalma və iqlim dəyişiklikləri naziri Məhmət Özhasek

