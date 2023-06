Paşinyanın Türkiyədə arxa sırada oturması erməniləri qəzəbləndirdi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 3-də Türkiyə Prezidenti rəcəb tayyip Ərdoğanın andiçmə mərasimi baş tutub. Mərasimdə bir çox bir çox ölkələrin rəsmiləri iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iştirakçılardan biri də Ermənistanın baş naziri nikol Paşinyan olub. Aniçmə mərasimində diqqət çəkən məqamlardan biri də Nikol Paşinyanın arxa cərgədə oturmasıdır. Bu isə ermənilərin qəzəbinə tuş gəlib.

Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Nikol Paşinyanın ikinci sırada əyləşməsinə də münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bütün bunlar mərasimin qaydlarına görə təşkil olunub: "Bu, protokol məsələsidir, bütün baş nazirlər ikinci cərgədə oturmuşdular".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.