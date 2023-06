Gülayın gizli biznesi bu imiş - Aparıcı canlı yayımda AÇIQLADI

Aparıcı Vüsalə Əlizadə müğənni Gülay Zeynallının gizli biznesinin olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vüsalənin verilişində sənətçiyə “mal-qara biznesin var idi, ondan danış” sualından müğənni əvvəlcə çaşğınlıq keçirib.

Daha sonra isə sualı belə cavablandırıb:

“Ailə arasında olan söhbət sizə necə çatıb? Neçə il öncə bacıma dedim ki, gəl mal-qara alım verim, saxla həyətində, uşaqlar baxar. Fikirləşdim ki, mal-heyvan tez artır. O da razılaşdı. Bir neçə baş qoyun-quzu alıb verdim. Amma ikigündənbir soruşurdum ki, nə oldu, artmadı qoyunların sayı? Onlar da axırda bezib dedilər, gəl apar bu qoyunlarını, bezdik. İki günə qoyun sayı artar?”.

