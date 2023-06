Messidən Ronaldoya gözlənilməz sözlər - Buna görə Ərəbistana getmədim

ABŞ-ın “İnter Mayami” klubuna transfer olan Lionel Messi Səudiyyə Ərəbistanından gələn təklifi niyə dəyərləndirmədiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib:

“Həqiqət budur ki, pul mənim üçün heç vaxt problem olmayıb. Biz "Barselona" ilə heç vaxt müqavilə barədə danışmamışıq. Heç bir rəsmi, yazılı, imzalanmış təklif olmayıb. Bu transferin mümkün olub-olmayacağını bilmirdik. Niyyət var idi. amma konkret irəliləyiş olmadı. Məsələ pul olsaydı Ərəbistana və ya başqa yerə gedərdim”.

Mütəxəssislər hesab edir ki, Messi bu sözləri ilə həm də, “Əl-Nəsr”ə transfer olan Ronaldoya mesaj verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.