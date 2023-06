Xalq artisti Mənsum İbrahimov efirlə bağlı şuranın yaradılması təklifini irəli sürüb. Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda xanəndə qonaq olduğu “Xəzər axşamı” verilişində deyib.



O bildirib ki, buna səbəb efirdə bayağı mahnıların səslənməsidir:

“Bu, çox problemli məsələdir. Televiziyalarda sənətkarlardan və ziyalılardan ibarət ümumi şura yaradılmalıdır ki, efirdə bayağı mahnılar səsləndirilməsin. O zaman keyfiyyətsiz musiqi də olmaz. Keyfiyyətsiz musiqilər insanların zövqünü korlayır. Genefondumuza zərbədir. Gəncliyimizin tərbiyəsinə çox böyük mənfi təsir edir”.

